Президент
10 Марта 2017 09:20
Александр Лукашенко поздравил Короля Бельгии ФилиппаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Короля Бельгии Филиппа по случаю 25-летия установления белорусско-бельгийских дипломатических отношений.
"За четверть столетия между двумя странами налажены плодотворные связи в областях экономики, науки, образования, культуры, спорта", - подчеркнул Глава белорусского государства. Президент выразил особую благодарность бельгийским семьям, которые каждый год принимают на оздоровление детей из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Александр Лукашенко высказал уверенность, что дружественные белорусско-бельгийские отношения будут и в дальнейшем расширяться в интересах народов двух стран.
В свою очередь Король Бельгии Филипп в поздравлении Президенту Беларуси отметил, что за истекший период оба государства поступательно развивали сотрудничество в различных областях, чем способствовали углублению взаимного понимания.
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