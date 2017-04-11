Александр Лукашенко поздравил коллектив журнала "Вясёлка" с 60-летием

12 Апреля 2017 20:00

Лукашенко поздравил коллектив журнала "Вясёлка" с 60-летием со дня выхода в свет первого номера.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции журнала "Вясёлка" с 60-летием со дня выхода в свет первого номера издания.

"На протяжении многих лет ваше издание служит надежным другом и хорошим советчиком для юных читателей, помогает воспитывать у молодого поколения любовь к Родине, уважение к нашему языку, истории и культуре, - отметил Глава государства. - Деятельность журнала всегда была направлена на развитие лучших традиций белорусской детской литературы и журналистики". Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем творческий коллектив редакции продолжит это благородное дело.