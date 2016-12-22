Александр Лукашенко поздравил Императора Акихито и народ Японии с национальным праздником

23 Декабря 2016 09:41

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником - Днем рождения Императора.

Глава государства выразил убежденность в дальнейшем динамичном развитии плодотворного сотрудничества между Беларусью и Японией, которое основано на взаимном доверии и понимании.