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28 Мая 2017 12:06

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. "Высокие достижения вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств", - отметил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.





