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Президент
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13 Февраля 2017 19:08

Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана

"Убедительная победа – свидетельство признания Вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене, - говорится в поздравлении. - Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета".

Глава государства выразил уверенность, что плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран. 

  

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