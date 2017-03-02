Александр Лукашенко поздравил Анджея Дуду с 25-летием установления дипломатических отношений между странами

2 Марта 2017 19:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Польши Анджея Дуду с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

"Уверен в перспективности развития белорусско-польских контактов во всех сферах, расширении прагматичного и конструктивного сотрудничества в интересах народов Беларуси и Польши. Общей историей нам суждено рядом жить и решать все вопросы путем диалога на благо мира, стабильности и безопасности в Европе", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, мира и благополучия всему польскому народу.

В поздравлении Президента Польши, поступившем в адрес Главы белорусского государства, Анджей Дуда выразил надежду, что очередная четверть столетия отношений будет периодом плодотворного сотрудничества между двумя независимыми государствами, основанного на взаимопонимании и доверии, которое поспособствует благополучию граждан, укреплению безопасности и мира в Европе.