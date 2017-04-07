8 Апреля 2017 09:00

Президент Александр Лукашенко потребовал принятия в научной сфере важных решений, чтобы наука двигалась вперед и развивалась. На этом Глава государства заострил внимание, выступая в Национальной академии наук на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.

Президент считает, что нужно не реформировать, а совершенствовать уже достигнутое ранее в научной сфере. Всего обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения в Национальной академии наук собрались более 400 человек. Президент призвал участников совещания по-деловому, четко обсудить, насколько отвечает современным реалиям существующая система управления и функционирования науки.

Еще до начала большого разговора Президент ознакомился с выставкой научных и научно-технических достижений. 150 новейших экспонатов - это результаты исследований и разработок за последние два года. По словам Александра Лукашенко, важно, чтобы эти хорошие - даже мирового уровня достижения - не затмили те проблемы, которые существуют сегодня в науке.

Общение Главы государства с учеными длилось более пяти часов. Александр Лукашенко обратил внимание на инертность и громоздкость структуры научной сферы. В числе озвученных Президентом проблем отсутствие значимых государственных контрактов на закупку научно-технической и инновационной продукции. Поэтому должны быть выработаны конкретные предложения по развитию научной сферы - от системы подготовки кадров до внедрения ноу-хау в экономику. Нынешний год – Год науки – решающий. От него будет зависеть весь последующий запал модернизации и развития. К стратегии Президент просит подключиться не только ученых и чиновников, но и законодателей. Глава государства настаивает - науке в Беларуси быть большой, фундаментальной и прикладной на нужды страны. К сентябрю поручено готовить Послание Президента научному сообществу.