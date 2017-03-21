Александр Лукашенко посетил поселок Копысь

21 Марта 2017 21:15

После посещения производства "Кроноспан" рабочая поездка Президента продолжилась.

Александр Лукашенко направился в городской поселок Копысь, где лично проконтролировал ход сельскохозяйственного эксперимента - о нем шла речь осенью: тогда было решено несколько агрогородков Могилевского региона объединить в экспортно ориентированный высокотехнологичный холдинг с полным циклом производства.