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Александр Лукашенко посетил поселок Копысь
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21 Марта 2017 21:15

Александр Лукашенко посетил поселок Копысь

После посещения производства "Кроноспан" рабочая поездка Президента продолжилась.

Александр Лукашенко направился в городской поселок Копысь, где лично проконтролировал ход сельскохозяйственного эксперимента - о нем шла речь осенью: тогда было решено несколько агрогородков Могилевского региона объединить в экспортно ориентированный высокотехнологичный холдинг с полным циклом производства.

  

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