26 Мая 2017 15:00

Школьные программы, учебники и график занятий - эти темы сегодня в центре внимания Главы государства. На финише учебного года Александр Лукашенко посетил одну из минских школ.

Как рассказал профильный министр Игорь Карпенко, уже с 1 сентября все учебные программы будут обновлены. Изменятся и учебники. На это нужно время, поэтому сначала скорректируют те пособия, которые нуждаются в этом больше всего. Президенту продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию оживающих картинок. С помощью приложения в смартфоне учебник по всемирной истории для семиклассников становится интерактивным. Можно посмотреть дополнительный видеоматериал. Александру Лукашенко рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе самая разная информация для учеников, родителей и педагогов. Был затронут и вопрос оптимального времени начала занятий в школах. Главное, считает Президент, здоровье детей.

На базе 61-й минской школы организовали выставку проектов и достижений учащиеся из различных регионов Беларуси, а приглашено более 300 ребят. Это школьники, которые обладают лидерскими качествами и активны в общественной жизни. Среди них участники форума молодежного парламентаризма. Ребята рассказали Главе государства о том, какие творческие идеи они воплощают в жизнь. Презентовали собственные разработки и изобретения. Так, минский 9-классник собрал 3Д-принтер - мечтает поставить их производство на поток. На самые разные темы говорили ребята с Президентом на встрече в неформальной атмосфере. Подростки засыпали Главу государства вопросами, делились предложениями. Разговор получился откровенным. Александр Лукашенко рассказал о качествах настоящего лидера и призвал молодых людей ценить время.