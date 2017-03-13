Александр Лукашенко посетил одни из самых успешных компаний в IT-секторе - "И-Экс-Пи Кэпитал" и "Бануба Девелопмент"

13 Марта 2017 15:03

Работать на благо государства, при этом максимально задействовать потенциал страны. Об этом сегодня говорил Президент, общаясь с профессионалами из IT-сферы.

Александр Лукашенко посетил одни из самых успешных компаний в секторе - "И-Экс-Пи Кэпитал" и "Бануба Девелопмент". Последняя занимается разработкой технологии дополненной реальности. Проект презентовали инвесторы и предприниматели Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев. Мобильное приложение - это мессенджер, который помогает пользователям по всему миру писать сообщения с использованием графики и видеоэффектов. Один из мировых трендов - переход от текстовых к видеосообщениям. Разработка может быть востребована в сфере безопасности, индустрии развлечений и образования. Речь шла и о развитии сферы высоких технологий в целом. Ранее поддержку получила идея развития IT-парка. Однако время показывает, что не стоит замыкаться только на аутсорсинге. Новый скачок в развитии может дать система, которая будет стимулировать создание собственных высокотехнологичных продуктов. А для этого необходимы и законодательные изменения. Президент подтвердил, что государство продолжит поддерживать сферу IT, взамен рассчитывая на честную и прозрачную работу.

Государство предоставило IT-сфере существенные налоговые льготы, что позволило отрасли расти последние 10 лет. Во время посещения компаний говорили и о том, что в стране есть главное - хорошая образовательная база, которая позволяет готовить грамотные кадры для высокотехнологичного сектора.

Подробности посещения Президентом IT-компаний в наших следующих выпусках.