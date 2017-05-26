26 Мая 2017 12:00

С 1 сентября школьников Беларуси ждут новые учебные программы. О таком обновлении сегодня Президенту доложил министр образования. Вместе с тем, по словам Игоря Карпенко, к началу учебного года предстоит обновить учебники по всем предметам. Сегодня Александр Лукашенко посещает одну из столичных школ. Глава государства ознакомился с развитием системы общего среднего образования. Президенту показали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию "оживающих картинок" с помощью приложения на смартфоне. Александр Лукашенко выразил мнение, что кроме содержания важно и оформление учебников, которое должно быть красивым, но вместе с тем и практичным. В эти минуты проходит встреча Президента с учениками из разных регионов Беларуси. Атмосфера неформальная. Школьники задают разные вопросы Александру Лукашенко и делятся своими предложениями.