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Александр Лукашенко подписал указ "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности"
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26 Мая 2017 15:05

Александр Лукашенко подписал указ "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности"

Сегодня об этом сообщила пресс-служба Главы государства. Документ предусматривает создание полноценной единой системы мониторинга. Основная ее задача – наблюдение за состоянием общественной безопасности, пресечение преступлений, розыск пропавших и подозреваемых. Также планируется создание видеоархива для поиска необходимой информации. Координировать деятельность госорганов и иных организаций при создании, функционировании и использовании системы мониторинга будет Министерство внутренних дел.

  

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