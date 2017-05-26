Президент
26 Мая 2017 15:05
Александр Лукашенко подписал указ "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности"
Сегодня об этом сообщила пресс-служба Главы государства. Документ предусматривает создание полноценной единой системы мониторинга. Основная ее задача – наблюдение за состоянием общественной безопасности, пресечение преступлений, розыск пропавших и подозреваемых. Также планируется создание видеоархива для поиска необходимой информации. Координировать деятельность госорганов и иных организаций при создании, функционировании и использовании системы мониторинга будет Министерство внутренних дел.
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