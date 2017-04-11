12 Апреля 2017 19:01

И сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал пакет документов о развитии евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом. Подписанные документы также касаются международной деятельности, включая начало переговоров о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами. В целом принятие пакета документов позволит нашей стране системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования Евразийского экономического союза.