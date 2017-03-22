Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения мира и спокойной жизни в Беларуси

23 Марта 2017 15:03

Важность сохранения мира и спокойной жизни белорусов подчеркнул сегодня Президент.

Во Дворце Независимости сегодня прошло и совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности. Александр Лукашенко ориентирует госорганы и силовые структуры на поддержание порядка в строгом соответствии с законами и Конституцией, а их нарушение будет пресекаться. Глава государства отметил, что власть не допустила, чтобы страну разворовали и растащили на куски. Проводится политика, которая была обещана во время президентских выборов. Именно мир и покой в стране - одни из главных ценностей всех белорусов.

Совещание по безопасности специально было решено провести открыто. Президент акцентировал внимание на том, что обсуждение вопросов, которые сегодня волнуют людей, должно быть гласным и честным.