Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ Китая

4 Мая 2017 15:00

Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности. Об этом заявил Глава государства, отвечая на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая.

Встреча с журналистами из Поднебесной в эти минуты продолжается во Дворце Независимости. Этот диалог - кульминация пресс-тура представителей китайских медиа. Разговор идет о развитии гуманитарного сотрудничества и взаимодействии на международной арене. Ключевая тема встречи, конечно, экономические связи. Так, отвечая на вопрос об инициативе "Один пояс - один путь", Глава государства отметил, что она создает новые точки роста на пути своего следования и фактически перекраивает экономическую карту мира.

Во время встречи Президент подчеркнул, что несмотря на очень тесное сотрудничество, Беларуси и Китаю важно продвинуться в экономических вопросах, в первую очередь, более оперативно привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Немаловажно и межрегиональное сотрудничество. Именно в этом взаимодействии основные резервы. Как пример - провинция Сычуань, компания из этого региона стала одним из первых резидентов "Великого камня", но потенциал отношений только с этим регионом гораздо шире.

Телеверсию встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных СМИ смотрите после "Панорамы" в 21:40.