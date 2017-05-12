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Александр Лукашенко отправился с визитом в Китай
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13 Мая 2017 12:00

Александр Лукашенко отправился с визитом в Китай

Президент Беларуси с рабочим визитом направился сегодня в Китайскую Народную Республику. Борт номер 1 вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Пекине Александр Лукашенко примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Белорусская сторона планирует озвучить предложения по углублению и расширению партнерства на евразийском континенте. Акцент - на совместное мирное взаимовыгодное развитие. Ожидается, что Глава государства проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. В частности, запланирована встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином, где речь пойдет о дальнейшем практическом наполнении нового этапа белорусско-китайских отношений. Стороны рассмотрят перспективные направления в различных сферах, а также реализацию крупных и знаковых совместных проектов.

  

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