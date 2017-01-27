Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>Александр Лукашенко особо обратил внимание на ответственность и честность в работе
Президент
RSS
Александр Лукашенко особо обратил внимание на ответственность и честность в работе
Скачать Поделиться

27 Января 2017 21:15

Александр Лукашенко особо обратил внимание на ответственность и честность в работе

Общаясь с назначенными управленцами, Александр Лукашенко особо обратил внимание на ответственность и честность в работе. Это главные качества, которыми должен обладать руководитель любого уровня. В этой связи Глава государства затронул тему нашумевшего задержания бизнесмена Александра Кныровича. КГБ Беларуси вскрыл и пресек противоправную деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий ЖКХ и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости. Эта новость активно муссировалась в Байнете. Некоторые интернет-ресурсы, не зная истинного положения дел, спекулировали на догадках. Подробности стали известны сегодня. Как сообщили в КГБ Беларуси, по результатам оперативной разработки, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Среди них и руководитель компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович.

В отношении 11 задержанных лиц возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: "Получение взятки", "Дача взятки", а также "Уклонение от уплаты налогов".

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =