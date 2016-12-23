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Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза
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24 Декабря 2016 09:11

Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза

Соответствующие указы Глава государства подписал накануне. Эти проекты будут приняты в качестве основы для проведения переговоров о программах. Это проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в программах "Латвия - Литва - Беларусь", а также "Польша - Украина - Беларусь" по линии Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы. На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочен МИД Беларуси.

 

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