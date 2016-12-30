Президент одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для проведения переговоров

31 Декабря 2016 12:06

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.

Это предусмотрено указом "О проекте международного договора". На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет. Указом также предусмотрено подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.