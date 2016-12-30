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Президент одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для проведения переговоров
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31 Декабря 2016 12:06

Президент одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для проведения переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.

Это предусмотрено указом "О проекте международного договора". На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет. Указом также предусмотрено подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

 

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