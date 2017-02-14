Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане

15 Февраля 2017 08:09

Сегодня вся Беларусь вспоминает героев, погибших в Афганистане. Президент Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны.

"Примите слова искренней благодарности за доблесть, стойкость и мужество, проявленные вами в горячих точках планеты. Мы помним поименно и скорбим о сыновьях Беларуси, которые ценой собственной жизни подтвердили верность присяге и воинскому долгу, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми", - говорится в обращении. 28 лет назад советские войска покинули границы Афгана. 9-летняя война унесла жизни 15 000 солдат и офицеров. 771 белорус не вернулся на родину.

В Минске памятные мероприятия пройдут на Острове мужества и скорби. На траурный митинг через два часа соберутся участники той страшной войны и семьи погибших солдат.