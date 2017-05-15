Александр Лукашенко обратился к мировому сообществу на экономическом форуме в Пекине

15 Мая 2017 21:00

Использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. С таким посылом белорусский лидер Александр Лукашенко на масштабном экономическом форуме в Пекине обратился к мировому сообществу. Там в рамках инициативы "Один пояс и один путь" почти семь десятков стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве. Нелишним будет отметить, что наша страна первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем у нас возводится индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, но и новая правовая база отношений, во многом образцовая для мира. Такие форумы - действительно хорошая возможность для того, чтобы повстречаться с коллегами и обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с той или иной страной. Таких контактов было очень много. На полях саммита Александр Лукашенко (чей статус - особый гость форума) провел ряд двусторонних встреч. С подробностями из Пекина Андрей Кривошеев.

Второй и главный рабочий день форума "Один пояс и один путь" в Китае завершен. По насыщенности повестки, уровню спикеров и количеству встреч на высшем уровне как двусторонних, так и на полях саммита форум даст фору любому глобальному событию такого формата.

Уникален он и для белорусской дипломатии. Самая яркая часть – конечно, утром за круглым столом мировых лидеров. Именно здесь Президент Беларуси озвучил важнейшие инициативы по развитию экономического пояса Шелкового пути и по построению нового, более справедливого миропорядка: от политики и безопасности до экономики и инноваций.

Место встречи лидеров хозяева саммита выбирали со смыслом. Древнее озеро Яньци в переводе обозначает "озеро редких птиц". Такими редкими птицами высокого полета здесь считают и гостей саммита. Рядом с озером могучие горы и фрагменты Великой китайской стены - символы исторической преемственности и устойчивости Китая. Именно в таком месте Пекин придает новое дыхание своей глобальной инициативе "Один пояс и один путь".

Беларусь разделяет идеи и проекты "Одного пояса". Они укладываются и в наши национальные интересы, и в политику многовекторности, и в концепцию интеграции интеграций. Ее белорусский лидер предложил почти десятилетие назад. Именно поэтому Беларусь первой в Европе поддержала китайскую стратегию, а Президента Беларуси принимают в Пекине как близкого друга и единомышленника.

Такой же искренности и доверия ждет от участников инициативы и Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом во вступительной речи. Инициатива нового Шелкового пути должна опираться на самые эффективные интеграционные проекты. Они, как кирпичики Великой стены, лягут в основу "Одного пояса". В том числе наш Евразийский экономический союз. Новый Шелковый путь не только пространство мегапроектов - магистралей, коммуникаций, железных дорог и большой энергетики, это путь к развитию и достатку целых народов. И, пожалуй, никто в мире так четко эту цель не ставит.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Нам необходимо учитывать планы развития АТЭС, Евразийского союза, АСЕАН, "Большой двадцатки" и других региональных и глобальных инициатив. Только так целое станет больше частного. Кроме того, мы намерены акцентировать внимание на инновационном сотрудничестве и инфраструктуре: строить новые дороги, телекоммуникационные линии, индустриальные хабы, продвигать новые научные идеи и технологии. Также важно, чтобы инициатива "Один пояс и один путь" работала на благосостояние людей, повышала качество их жизни. Здесь недалеко в горах остатки Великой китайской стены. Это прекрасное и символическое место, чтобы придать новый импульс нашей совместной инициативе на основе уже наработанного опыта".

Именно в ключе совместного развития - выступление Александра Лукашенко на круглом столе форума. Белорусский лидер призывает использовать историческую возможность для перехода к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Такому, которым отличается Беларусь в своих отношениях с союзниками и партнерами.

Президент подчеркивает, мы гордимся, что стали одними из первых в мире, кто поддержал и уже начал строительство нового Шелкового пути. Вместе с Китаем - индустриальный парк "Великий камень".

"Великий камень" - это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это и новая правовая база отношений. Во многом универсальная и образцовая для мира. Накануне форума Президент Беларуси подписал указ о новых возможностях для стратегических инвесторов, а лидер Китая поставил индустриальный парк в пример, закрывая сегодняшний день Большого саммита.

Вторая инициатива Беларуси - научно-инновационная. Александр Лукашенко предложил на межгосударственном уровне и с господдержкой формировать центры исследований и научных обменов. Именно так с Китаем уже работаем в сфере ВПК, энергетике, космосе, тяжелом машиностроении. Научная база республики значительно превосходит ее географические размеры и мы готовы превращать ее в окупаемые проекты, вместе с Китаем и партнерами "Одного пути".

Уже спустя 10 часов идеи, высказанные Президентом на высшем уровне форума, находят свое воплощение. На встречу с Александром Лукашенко приезжает руководство гигантской корпорации CITIC Group. Примечательно, что в зале главы всех подразделений заинтересованных в проектах в Беларуси.

Корпорация уже построила в Беларуси три цементных линии, заканчивает проект Бел-Джи и Оршанский льнокомбинат. Но Президент настаивает: для компании, что входит в топ 200 мира и чьи активы превышают 900 миллиардов долларов, больше чем ВВП многих стран, всего-то три проекта - это не масштаб.

От Президента Беларуси руководство китайского гиганта выходит с уверенностью в поддержке новых инициатив и уже с новыми проектами.

Ван Цзюн, глава корпорации CITIC Group: "Мы уже договорились о производстве спецроботов в Беларуси, кроме того об открытии новых проектов в нефтехимической отрасли, тяжелой промышленности и АПК. Я также доложил Президенту, что мы сделаем все возможное, чтобы реализовать все уже начатые нами проекты полностью и в срок. Размеры инвестиций только в первую очередь составят от одного до полутора миллиардов долларов США. Я уверен, что мы сможем реализовать все на основе главного принципа концепции "Один пояс - один путь" - во взаимовыгодном партнерстве".

О том, насколько поддержаны в Китае инициативы Беларуси в области инноваций, говорят еще несколько фактов. Серьезные переговоры начаты с корпорацией ZTE по созданию информационного сервиса для клиентов, чтобы отслеживать любой груз от одной двери в Китае, до другой - в любой точке Беларуси и Шелкового пути. Второй проект - китайские инвестиции в сертификацию. Все это работает на ускорение траффика грузов, который через Беларусь и так уже в 4-5 раз быстрее морского.

Третья белорусская идея для глобального форума - информационная безопасность. Скоординированная защита правительственных и коммерческих баз данных. Т.е. государства и спецслужбы не шпионят друг за другом, провоцируя после глобальные утечки и скандалы, а вместе защищают критическую инфраструктуру.

Завершая выступление, Президент Беларуси подчеркнул, наша страна - надежный и ответственный партнер Китая и всех, кто следует принципам ответственной и открытой политики. И ровно этого мы ждем от своих союзников и партнеров.

И таким партнером для нас выступает Турция. Полностью задействуя возможности саммита с турецким коллегой Александр Лукашенко ведет подробные переговоры о совместной экономике, тесной промышленной кооперации и безопасности в регионе и мире. Без наших стран ее в Евразии представить уже невозможно.

Вообще в режиме "встреч на полях саммита" белорусский лидер охватил ключевые точки нашей дальней дуги партнеров. От Америки до Азии. От Евросоюза до Вьетнама.

Второй насыщенный день форума "Один пояс - один путь" завершен. Но главная встреча все еще впереди. Завтра переговоры с нашим стратегическим партнером - лидером Китая. Именно от этой встречи зависит, как и с какой скоростью новый Шелковый путь будет продвигаться через всю Евразию и жемчужину в ее центре - через Беларусь.