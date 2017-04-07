Александр Лукашенко об итогах его переговоров с Владимиром Путиным

7 Апреля 2017 21:11

Немало и совместных разработок у белорусских и российских ученых. Наши страны тесно связаны по всем направлениям, в том числе и в научной сфере. Участники сегодняшней встречи не могли не спросить об итогах переговоров руководства двух стран, которые состоялись в начале этой недели в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что президенты Беларуси и России вышли к прессе и без купюр рассказали обо всем, стали появляться некоторые инсинуации. Глава государства расставил точки над i.

Диалог Президента с учеными сегодня состоялся обстоятельный, подробный и, безусловно, очень важный. Наука - одна из ключевых сфер, которые двигают экономику. Подробности большого разговора мы расскажем завтра в "Панораме".