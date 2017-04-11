Александр Лукашенко направится в Кыргызстан с рабочим визитом

Президент
13 Апреля 2017 07:00
Александр Лукашенко направится в Кыргызстан с рабочим визитомСегодня Президент Беларуси с рабочим визитом направится в Кыргызстан. В пятницу в Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС, главные ориентиры макроэкономической политики стран-участниц на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами. По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов. В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран - членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.
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