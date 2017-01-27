Президент
28 Января 2017 13:00
Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", - говорится в соболезновании.
"Человек огромного таланта и щедрой души, он воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям. Светлая память об Александре Тихановиче останется в наших сердцах", - отметил Александр Лукашенко.
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