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28 Января 2017 13:00

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", - говорится в соболезновании.

"Человек огромного таланта и щедрой души, он воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям. Светлая память об Александре Тихановиче останется в наших сердцах", - отметил Александр Лукашенко.

  

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