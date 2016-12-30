Александр Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

1 Января 2017 15:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле.

Как сообщалось, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли 39 человек, в том числе 16 иностранных граждан. Около 70 человек госпитализированы. Теракт устроили неизвестные преступники. По информации местного телевидения, стрельбу начали двое в костюмах Санта-Клауса. Всего в заведении на тот момент находилось от 700 до 800 посетителей.