Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам XXIV Международного специализированного форума "ТИБО-2017"

17 Апреля 2017 19:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017".

"Сегодня информационные технологии внедряются повсеместно и кардинально преображают все сферы жизнедеятельности человека. Высокая скорость и успешность процессов цифровой трансформации в отраслях - залог устойчивого развития страны, конкурентоспособности экономики и роста благосостояния граждан. Поэтому динамичное развитие IT-сферы входит в число важнейших задач для нашего государства", - говорится в приветственном послании.

Александр Лукашенко отметил, что за многие годы форум "ТИБО" зарекомендовал себя как одна из наиболее успешных площадок для взаимовыгодного сотрудничества, где наряду с белорусскими компаниями принимают участие корпорации с мировыми именами.