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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Туркменистане
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30 Марта 2017 07:02

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Туркменистане

Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Туркменистан с официальным визитом.

Белорусского лидера торжественно встретили в международном аэропорту Ашхабада. Президент Беларуси в шестой раз посещает Туркменистан. Программа визита насыщена встречами и мероприятиями.

Сегодня во Дворце имени Огусхана Глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам будут подписаны двусторонние документы. Планируется, что главы государств примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. Взаимоотношения двух стран развиваются на прочном экономическом фундаменте. В перспективе Беларусь и Туркменистан могут существенно нарастить цифры товарооборота.

Подтверждением полномасштабного диалога двух стран служит и грандиозный проект - Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке дадут старт работе комплекса, а также ознакомятся с производством.

  

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