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Александр Лукашенко накануне встретился с зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ
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21 Декабря 2016 07:02

Александр Лукашенко накануне встретился с зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в следующем году в Минске должна стать важным шагом для дальнейшей стабильности и безопасности в европейском регионе.

Такую точку зрения выразил накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ.   Кент Харстед с коллегами в эти дни находится с визитом в Минске. По словам Главы государства, Беларусь прикладывает максимум усилий для обеспечения безопасности в регионе.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы, связанные с итоговым отчетом БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси. Еще в феврале была создана экспертная рабочая группа, которая рассматривала рекомендации по итогам президентской кампании. Некоторые пожелания учли при проведении парламентской. Делегация ОБСЕ в ближайшие дни проведет серию встреч в белорусском МИДе, Центризбиркоме и парламенте.

 

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