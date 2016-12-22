Александр Лукашенко накануне встретился с зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

21 Декабря 2016 07:02

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в следующем году в Минске должна стать важным шагом для дальнейшей стабильности и безопасности в европейском регионе.

Такую точку зрения выразил накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кент Харстед с коллегами в эти дни находится с визитом в Минске. По словам Главы государства, Беларусь прикладывает максимум усилий для обеспечения безопасности в регионе.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы, связанные с итоговым отчетом БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси. Еще в феврале была создана экспертная рабочая группа, которая рассматривала рекомендации по итогам президентской кампании. Некоторые пожелания учли при проведении парламентской. Делегация ОБСЕ в ближайшие дни проведет серию встреч в белорусском МИДе, Центризбиркоме и парламенте.