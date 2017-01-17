Александр Лукашенко накануне прибыл в Судан

17 Января 2017 07:00

Событие знаковое - это первый официальный визит белорусского лидера в эту страну. Основные переговоры намечены на сегодня.

Из Хартума - Ольга Макей. О том, какие общие интересы у Минска и Хартума, можно судить по составу белорусской делегации. Накануне в столицу Судана прилетели те, кто отвечают за самые разные сферы. Это политика, наука, энергетика, промышленность, сельское хозяйство. Конечно, больше всего здесь ждали Президента Беларуси. Александра Лукашенко.

Глава государства прилетел сюда по приглашению Президента Судана. И вот интересный факт, Омар аль-Башир лично встречает белорусского лидера прямо у трапа. А это - редкая дипломатическая практика и знак особого уважения.

На сегодня лидеры наметили продолжение переговоров. Политики сначала обсудят повестку тет-а-тет, затем присоединятся делегации.

Среди сфер, в которых Беларусь и Судан могут работать сообща, в первую очередь сельское хозяйство. Готовится серьезный контракт на поставку белорусской техники. В Судан отправится партия тракторов МТЗ. Кроме того, техника Гомсельмаша будет проходить здесь испытания. Интересен африканской стране белорусский опыт развития атомной энергетики. Судан готовится к строительству первой АЭС. Также здесь нуждаются в опытных специалистах в области геологоразведки, как известно, недра этой страны богаты нефтью.

Впрочем, в области сотрудничества у двух стран впереди много работы. Александр Лукашенко обратит внимание: экономика пока отстает от политики.

Не исключено, что в итоге сегодняшних переговоров будет подписан внушительный пакет контрактов, общая сумма которого превысит годовой товарооборот.

Впрочем, важны не только подписи под документами, но и прочные контакты, не только политические, но и деловые. А их Минск и Хартум укрепят на бизнес-форуме, который стартует сегодня. Планируется, что помимо переговоров с Омаром аль-Баширом, Александр Лукашенко проведет встречи с председателем Национальной ассамблеи Судана и вице-президентом этой страны.