Александр Лукашенко наградил Томислава Николича орденом Дружбы народов

18 Мая 2017 12:01

За вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

Александр Лукашенко сегодня наградил Томислава Николича орденом Дружбы народов. За долгие годы на посту Президента и Председателя Скупщины Сербии Томислав Николич сделал многое для развития связей между нашими странами. С приходом к власти сербского политика, отношения между Минском и Белградом разительно изменились, подчеркнул сегодня белорусский лидер.

31 мая истекает срок президентских полномочий Томислава Николича. 2 апреля в Сербии состоялись выборы, победу в которых одержал действующий глава правительства Александр Вучич. Сегодняшняя встреча лидеров стран - возможность сверить часы. Тет-а-тет политики обсудили состояние отношений, реализацию общих инвест-проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет.

В Сербии уже действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов. Прорабатываются новые кооперационные идеи. Продолжается и реализация масштабных проектов в белорусской столице "Маяк Минска" и "Минск-Мир". К слову, с 2009 по 2015 год товарооборот между странами увеличился почти в 5 раз.