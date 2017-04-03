Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились во Дворце конгрессов в Стрельне

3 Апреля 2017 21:05

Взрыв в метро внес свои коррективы и в диалог Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Собственно, с этого встреча во Дворце конгрессов в Стрельне и началась. Хотя изначально разговор тет-а-тет был приурочен ко Дню единения двух народов. Как заявил Александр Лукашенко, все интеграционные проблемы и нерешенные вопросы в экономике меркнут на фоне угроз безопасности. Именно защита союзного отечества становится главной задачей власти как в России, так и в Беларуси. Белорусский лидер выразил глубокие соболезнования своему коллеге, родным и близким погибших, всем петербуржцам.

К этому событию мы еще вернемся. Сейчас на связь со студией из Санкт-Петербурга выходит наш корреспондент Андрей Кривошеев.

Жуткая трагедия в питерской подземке действительно внесла кардинальные коррективы во встречу союзников. Первые сообщения о взрыве застали президентов по дороге сюда, во Дворец конгрессов в Стрельне. Владимир Путин торопился на встречу и был даже вынужден сократить дискуссию на медиафоруме ОНФ.

Встреча Президентов началась с получасовым опозданием. Видимо, именно в эти полчаса российскому лидеру сообщали обстоятельства взрыва. В эти же минуты состоялся доклад директора ФСБ Владимиру Путину. О ситуации в Северной столице был подробно информирован и Президент Беларуси. Уже во время протокольного рукопожатия Александр Лукашенко выразил соболезнования своему коллеге и всем россиянам.

В минуты, когда шла протокольная съемка встречи, информация о погибших и пострадавших продолжала обновляться. Владимир Путин подчеркнул, что еще вчера у нас был праздник. Мы отмечали День единения народов Беларуси и России. Но уже сегодня фон для встречи совсем не праздничный, а траурный. Так вышло, что первые публичные распоряжения городским и федеральным властям Владимир Путин отдавал именно в диалоге с главным союзником. Именно поэтому за этими словами и за этой встречей без преувеличения следил весь мир.

Со слов соболезнования и поддержки начал Александр Лукашенко. Для лидера, как и для большинства белорусов, Северная столица - особый, родной город. Он связан с нашей республикой исторически, культурно, семейными узами. А в экономике и общественных контактах даже теснее многих соседних регионов. Александр Лукашенко сказал главное: в минуты трагедии мы особенно нужны друг другу, спокойно нам жить никто не даст, а центральная задача власти сегодня, как и главная тема переговоров, - обезопасить людей и наше союзное отечество.

Разговор тет-а-тет двух лидеров без камер продолжался втрое больше протокола - более 3 часов. Все это время мы и наши коллеги мониторили сообщения о трагедии, смотрели кадры прямых трансляций с места взрыва. Наша вторая съемочная группа экстренно выехала к месту трагедии. Было видно, как напряжена служба безопасности здесь, во Дворце конгрессов. Теракт, а именно так квалифицировала его Генпрокуратура России, для большего резонанса явно готовился под визит Владимира Путина на родину. И именно с темы теракта лидеры начали итоговое общение с прессой.