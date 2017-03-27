Александр Лукашенко провел переговоры с послом Армении Арменом Хачатряном

28 Марта 2017 15:00

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Арменом Хачатряном. Глава государства провел переговоры с дипломатом по случаю завершения его миссии в Беларуси. Армен Хачатрян проработал в Минске семь лет. Александр Лукашенко отметил большой вклад дипломата в развитие двусторонних отношений.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси: "У нас всегда, в течение всей истории, были самые-самые тесные и добрые отношения. Нет ничего абсолютно, нам нечего делить, наоборот, мы всегда отдаем друг другу. Культура, отношения, торговля. И хотелось, чтобы эти отношения были намного теснее. Чтобы мы всегда могли иметь рубежи, которые будем прекрасно преодолевать. Потому что есть полная гармония и взаимопонимание".

Стороны обсудили и международную повестку дня. Глава государства рассказал о белорусской позиции в отношении нагорнокарабахского конфликта. Речь шла и об армяно-азербайджанском взаимодействии. Прокомментировал Александр Лукашенко и подробности экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Напомним, по запросу этой страны он был задержан в Минске в декабре. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: "Публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение госграницы". В январе генпрокуратура Беларуси приняла решение экстрадировать Лапшина в Азербайджан.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены в 1993. В этом же году в Минске открылось посольство Армении. Беларусь - важный торговый партнер Армении, занимая по товарообороту третье место среди стран СНГ. Двустороннее сотрудничество в последние годы развивается достаточно динамично. Взаимный товарооборот к 2015 увеличился в 12 раз. Беларусь экспортирует карьерную и сельхозтехнику, автобусы, тракторы. В Армении сформирована товаропроводящая сеть более 80 белорусских предприятий. Двустороннее сотрудничество обе страны активно выстраивают и в формате Евразийского экономического союза.