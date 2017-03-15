Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе

15 Марта 2017 15:02

Такое заявление Президент сделал на встрече с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии. Дидье Рейндерс в Минске впервые. Александр Лукашенко назвал этот визит знаковым. Речь шла о двустороннем сотрудничестве, а также контактах по линии ЕС. Европейские партнеры видят в Беларуси страну, которая настроена на взаимодействие и всячески способствует диалогу в регионе будучи участником масштабных международных процессов.

Бельгия готова наращивать сотрудничество с Беларусью в самых разных сферах. Это главный месседж европейского дипломата. Между странами развивается торговля. Товарооборот по итогам прошлого года - почти 370 миллионов долларов. Главный упор на инвестиции.

Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии: "Ряд бельгийских компаний сотрудничает с Беларусью, в частности, в сельском хозяйстве. Мы готовы наращивать свое присутствие здесь. В Бельгии с большим интересом следят за экономическими реформами, которые происходят и еще только будут происходить в Беларуси".