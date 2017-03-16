Президент
16 Марта 2017 12:00
Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Кристин Муттонен - председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Летом в Минске пройдет ежегодная сессия этой международной структуры. Прибудет более 700 гостей. В том числе около 300 парламентариев стран ОБСЕ. В эти дни в столице обсуждают вопросы подготовки и проведения важного мероприятия, которое будет способствовать и улучшению имиджа Беларуси на международной арене.
Подробнее о встрече - в наших следующих выпусках.
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