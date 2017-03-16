Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ

16 Марта 2017 12:00

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Кристин Муттонен - председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Летом в Минске пройдет ежегодная сессия этой международной структуры. Прибудет более 700 гостей. В том числе около 300 парламентариев стран ОБСЕ. В эти дни в столице обсуждают вопросы подготовки и проведения важного мероприятия, которое будет способствовать и улучшению имиджа Беларуси на международной арене.

Подробнее о встрече - в наших следующих выпусках.