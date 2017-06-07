Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан

7 Июня 2017 21:00

Казахстан готовится принять сразу два масштабных мероприятия. Сначала в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а после стартует "Экспо-2017". Нашу страну на заседании Совета глав государств представит Президент.

Александр Лукашенко 8-9-го июня совершит рабочий визит в Казахстан. В своем выступлении Глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития объединения, в том числе и его экономического измерения. Беларусь в качестве наблюдателя принимает активное участие в широком круге мероприятий. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры обсудят повестку дня двусторонних отношений и взаимодействие в интеграционных форматах. Александр Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия выставки "Экспо-2017" в Астане.

Там представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.

Кстати, тема масштабного форума в этом году - энергия будущего. Для нашей страны весьма актуальна. Она тесно связана с реализацией принципов стратегии устойчивого развития Беларуси. Для посетителей свои двери "Экспо" откроет в субботу. Наша съемочная группа уже работает в Астане.

Чем белорусский павильон будет удивлять миллионы посетителей, а также зачем на выставку привезли настоящий айсберг - подробности из Астаны у Алексея Адашкина. На подготовку к "Экспо" у Казахстана было ровно пять лет. За это время в Астане построили новый ультрасовременный микрорайон. Получился настоящий город в городе, центральное место которого занял выставочный центр. Его площадь - 174 гектара. Солнечные батареи, гибридные автобусы и самый экологичный вид транспорта - еще на пути к "Экспо" можно проникнуться идеями рационального использования ресурсов. Главной темой мировой выставки богатый углеводородами Казахстан выбрал энергию будущего.

Нур Алем или луч мира. Так поэтично назвал Казахстан свой грандиозный павильон на "Экспо", ставший уже архитектурным символом выставки. Это самое большое на планете сферическое здание. Его высота - 100 метров. Масса металлоконструкции - 13 тысяч тонн. Это как полторы Эйфелевой башни.

Площадь стекол - пять футбольных полей. Сверху - два ветрогенератора, которые дают энергию для сооружения. По предварительным данным, на "Экспо" было потрачено более двух миллиардов долларов. Все построенные объекты будут использоваться и после выставки. Здесь появится международный финансовый центр и комплекс зеленой энергетики. Сфера же станет музеем будущего.

Сам экспогородок стал масштабной демонстрацией новейших технологий. Здесь на улицах установили интеллектуальное освещение. Яркость фонарей зависит от трафика. Если нет пешеходов или машин, то свет становится приглушенным. Это позволяет снизить расход электричества примерно на треть. После завершения "Экспо 2017" такое ноу-хау станет частью городской системы освещения.

Нур Алем станет и центральной точкой торжественной церемонии открытия выставки. На зрелищном шоу будут присутствовать 17 мировых лидеров, включая Президента Беларуси. "Экспо" стартует сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что в Астане к организации официально присоединятся Индия и Пакистан. В итоге на долю государств, объединенных шанхайским духом, будет приходиться четверть мирового ВВП. Наша страна в этом альянсе имеет статус наблюдателя, но активно участвует во всех важнейших мероприятиях. Основной наш интерес - в активизации именно экономического сотрудничества. Похожие устремления и у Казахстана. В стране в процессе подготовки к "Экспо" было создано 55 000 новых рабочих мест. Все объекты уже завершены. Осталось добавить последние штрихи. Сегодня, например, к павильонам выставки привезли четыре грузовика с разноцветными петуниями.

Последние приготовления проходят и в белорусском павильоне. На "Экспо" наша страна покажет свои новейшие разработки в сфере энергосбережения. На выставку привезли и электробус - настоящий транспорт будущего. Кроме того, будут показаны макеты автобуса МАЗ на газовом топливе и комбайна, который едет на сжатом метане.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане: "Сам павильон площадью более 400 кв.м. содержит информацию, которая показывает достижения Беларуси, которыми мы можем сегодня гордиться. Беларусь знают по IT, машиностроительным технологиям, научным достижениям, которые достаточно хорошо продвинули биоэнергетику и иные альтернативные формы энергетики, разработкам в космической отрасли. Мы уже атомная держава и должны будем заявить об этом, поскольку партнерство в данной сфере имеет огромное значение для нашего будущего".

В нашем павильоне на "Экспо" будут работать восемь интерактивных киосков. Они позволят всем посетителям скачать по Wi-Fi или Bluetooth детальную информацию о передовых белорусских разработках. Такую высокотехнологичную услугу предоставит только Беларусь. Кроме того, именно наша страна организовала на "Экспо" еще и международную художественную выставку, состоящую из четырех десятков картин. Вернисаж получился с геополитическим подтекстом.

В павильоны пока неохотно пускают журналистов, чтобы не раскрыть интригу раньше времени. Россияне, например, привезли в Астану фрагмент настоящего арктического айсберга. Он сейчас скрыт вот в этой мультимедийной сфере. Малайзийский павильон в центре степи воссоздает тропический лес, правда, виртуальный. На "Экспо" уже продано свыше миллиона двухсот тысяч билетов. По расчетам организаторов, за три месяца здесь смогут побывать до пяти миллионов человек.