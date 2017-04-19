19 Апреля 2017 07:02

Активные контакты Беларуси и Китая подчеркивают особый уровень всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Глава государства отметил, в год 25-летия установления дипотношений страны достигли высокой интенсивности взаимных визитов. Президент предложил обсудить развитие двустороннего взаимодействия в инвестиционной, торговой и финансовой сферах. В частности, речь шла о дальнейшем становлении Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Президент считает необходимым активизировать сотрудничество и в финансовой сфере. Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок.