Администрацию Президента Беларуси оптимизируют на 30 %

13 Февраля 2017 19:02

Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко.

В документе – основные аспекты совершенствования деятельности госоргана, оптимизации структуры и численности. Указом реформируется институт помощников Президента, вводятся 2 новые должности: помощник Президента по вопросам законодательной и судебной деятельности и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Также в указе и новое положение о пресс-секретаре Президента, которым предусматривается расширение полномочий, в том числе по координации деятельности важнейших государственных СМИ. Указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.