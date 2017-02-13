Президент
13 Февраля 2017 19:02
Администрацию Президента Беларуси оптимизируют на 30 %
Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко.
В документе – основные аспекты совершенствования деятельности госоргана, оптимизации структуры и численности. Указом реформируется институт помощников Президента, вводятся 2 новые должности: помощник Президента по вопросам законодательной и судебной деятельности и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Также в указе и новое положение о пресс-секретаре Президента, которым предусматривается расширение полномочий, в том числе по координации деятельности важнейших государственных СМИ. Указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.
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