Администрация Президента должна быть в авангарде модернизации госаппарата

6 Февраля 2017 15:01

О необходимости непрерывного кадрового обновления в государственном аппарате говорили сегодня на совещании у Президента.

В центре внимания Главы государства была работа Администрации Президента. Именно эта структура, как главный политический штаб, должна быть в авангарде модернизации госаппарата. Немногим более месяца назад, при назначении руководства Администрации, белорусский лидер поставил задачу - реформировать этот орган власти, чтобы повысить эффективность работы, в том числе и с обращениями граждан. Особое внимание будет уделено исполнительской дисциплине.

Александр Лукашенко также считает необходимым повысить роль помощников Президента в координации работы с регионами и со всеми ветвями власти. Инспекторы по областям должны отслеживать ситуацию в каждой точке Беларуси и доводить ее до руководства страны. Что касается сферы идеологической работы, то здесь, по мнению Главы государства, важно отказаться от всего надуманного и того, что делается напоказ.

Сегодня Александр Лукашенко также предложил привлекать на общественных началах экспертов в процессе принятия и выработки решений Администрацией Президента. Кроме того, белорусский лидер поручил проанализировать, насколько эффективно работают организации, подчиненные этой структуре.