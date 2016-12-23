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А.Лукашенко: Я очень хочу, чтобы вы встретили этот замечательный праздник счастливыми
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23 Декабря 2016 19:01

А.Лукашенко: Я очень хочу, чтобы вы встретили этот замечательный праздник счастливыми

Кульминация благотворительной акции "Наши дети". Главная елка страны собрала на праздник более 2 тысяч ребят.

На торжество во Дворец Республики пригласили отличников, победителей олимпиад, воспитанников детских домов и интернатов. Главную елку страны еще называют президентской, ведь традиционно каждый год ребят лично поздравляет Глава государства. Сегодня было все, что каждый из нас так любил в детстве: хороводы с Дедом Морозом и другими сказочными героями, смех, песни и  веселые конкурсы. И, безусловно, красочное представление "Хрустальная мелодия", в котором добро обязательно одерживает победу над злыми силами. Несмотря на юный возраст приглашенных - от 8 до 14, Глава государства обращался к ним как взрослым.

В эти дни,  пронизанные особой верой в чудес,  Глава государства попросил ребят не забывать о тех, кто, возможно, даже  больше остальных  нуждается в простом человеческом внимании и добром слове. 

Глава государства поздравил ребят с наступающими праздниками. Пожелал здоровья, мира и исполнения  самых заветных желаний. После Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем  заняли места в зрительном зале. Каждый ребенок, присутствующий на празднике, получил сладкий подарок. С пустыми руками дети не отпустили и Президента. Вручили символы Нового года - волшебный сундук и елку, сделанные своими руками. 

 

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