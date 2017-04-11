А. Лукашенко: В ближайшее время мы примем кардинальные решения по раскрепощению бизнеса

11 Апреля 2017 19:01

Культура земледелия, жесткое соблюдение технологий, контроль за расходом топлива, а также ряд аспектов внешней и внутренней политики.

Эти темы затронул сегодня Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Гомельской области. В частности, Глава государства ознакомился с ходом весенне-полевых работ в совхозе "Исток" Речицкого района. Южные регионы традиционно раньше других включаются в посевную кампанию. В Гомельской области уже засеяно более 40 процентов площадей. А по всей стране это примерно треть. Президент обратил особое внимание на необходимость жесткого соблюдения технологий для эффективного ведения сельского хозяйства. Также потребовал навести должный порядок с расходом топлива при посевной кампании.

Глава государства посетил также предприятие "Речицадрев". Центром внимания стало выполнение поручений по реконструкции и модернизации завода. Это одно из девяти базовых предприятий страны по развитию деревообработки. Здесь налажено современное производство ДСП и мебели. Падение цен на рынке отразилось на экономике, но сейчас предприятие возвращает свои позиции. Александр Лукашенко по традиции пообщался с коллективом. Среди затронутых тем – безопасность, развитие малых городов, перспективы деревообработки и рост зарплат. Президент напомнил о своем требовании довести средний уровень зарплат до тысячи белорусских рублей.

Раскрепощение бизнеса – еще одна из тем общения. Как заметил Глава государства, в ближайшее время в Беларуси будут приняты кардинальные решения. Они коснутся как крупного, так и малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.

Общение получилось живым и насыщенным по тематике.