А. Лукашенко: Работа правоохранителей по профилактике правонарушений должна быть практической и действенной

11 Марта 2017 09:01

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем. В Беларуси обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в целом стабильная и контролируемая. Александр Лукашенко отметил, что преступность за последние 10 лет снизилась вдвое, растет и раскрываемость преступлений. Глава государства подчеркнул важность предупредительной работы по различным направлениям.

Одной из тем совещания стала оптимизация правоохранительной и судебной систем. По словам Президента, главная задача - повысить качество госуправления и поднять его на новый, современный уровень. Александр Лукашенко заявил, что требования к работе правоохранительной системы будут только повышаться. Немаловажными Президент назвал вопросы исключения дублирования и формализма в работе силовиков.