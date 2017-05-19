А. Лукашенко: Наша страна рассчитывает на дальнейшее развитие белорусско-сербских отношений

19 Мая 2017 07:01

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече со своим коллегой Томиславом Николичем.

Как подчеркнул Глава белорусского государства, с приходом к власти сербского политика диалог между Минском и Белградом разительно изменился. 31 мая истекает срок президентских полномочий Томислава Николича. 2 апреля в Сербии состоялись выборы, в которых победил действующий глава правительства Александр Вучич. Политики обсудили состояние отношений, реализацию общих инвестпроектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет.

В Сербии уже действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов. Прорабатываются новые кооперационные идеи. Продолжается и реализация масштабных проектов в белорусской столице - "Маяк Минска" и "Минск-Мир". К слову, с 2009 по 2015 годы товарооборот между странами увеличился почти в 5 раз.