А.Лукашенко: Белорусско-турецкие связи приобрели устойчивый дружеский характер

25 Марта 2017 14:00

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны с 25-летием со дня установления белорусско-турецких дипломатических отношений.

"За этот относительно короткий отрезок времени белорусско-турецкие связи приобрели устойчивый дружеский характер, наполнились конкретным практическим содержанием, стали образцом последовательности и взаимной поддержки в сложных обстоятельствах", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что эффективная реализация договоренностей, достигнутых во время визита Президента Турции в Беларусь, будет содействовать развитию плодотворного двустороннего сотрудничества, дальнейшему расширению взаимовыгодных контактов между государствами. В свою очередь Президент Турции в направленном Александру Лукашенко поздравлении выразил надежду, что достигнутое взаимопонимание в отношении дальнейшего углубления сотрудничества будет неизменно укрепляться. Он убежден, что сложившийся высокий уровень взаимодействия с дружественной Беларусью продолжит возрастать.



