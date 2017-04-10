А.Лукашенко: Беларуси и Китаю необходимо теснее сотрудничать в правоохранительной сфере

10 Апреля 2017 19:01

Теснее и активнее сотрудничать в правоохранительной сфере необходимо Беларуси и Китаю, - об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. Беларуси, в частности, может пригодиться опыт подготовки и обеспечения безопасности масштабных спортивных соревнований накануне II Европейских игр: напомним, Китай в 2008 принимал Олимпиаду. Кроме того, необходимо совместно бороться с новыми вызовами и проблемами, такими как экстремизм, сепаратизм, терроризм. Не менее актуальны и вопросы борьбы с киберпреступностью.

Го Шэнкунь, член Госсовета, министр общественной безопасности Китая: "Прежде всего, позвольте передать Вам искренний привет и добрые пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина. Я также хотел бы засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение. Вы мудрый и опытный в вопросах политики и управления государством лидер. Под Вашим руководством в стране развивается экономика, в обществе стабильность, а благополучие народа растет. Как друзья и партнеры мы рады этому. Основой сложившихся хороших контактов между Беларусью и КНР стали постоянные встречи на высшем уровне и прочная личная дружба между Вами, господин Президент, и лидером Китая Си Цзиньпином".

Минск и Пекин намерены также активизировать сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями. С визитом в нашу страну прибыл и генеральный прокурор Китая Цао Цзяньмин. Александр Лукашенко отметил, что между государствами налажены отношения не только на высшем уровне, но и межведомственные связи - в частности, между генпрокуратурами. И страны намерены делиться накопленным опытом.

Цао Цзяньмин, член ЦК Компартии, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая:

"В ходе этого визита мы договорились с генпрокурором и дальше укреплять межведомственное сотрудничество, в том числе для расширения двустороннего стратегического партнерства между странами. Мы видим, что все 25 лет с момента установления дипломатических отношений наши взаимоотношения развиваются стабильно и только укрепляются. Это сотрудничество, направленное на улучшение благосостояния народов двух стран".

Визиты гостей из Китая в канун встречи на высшем уровне в мае – знаковые, фактически, они являются подготовкой переговоров Глав государств.

Дипломатическим отношениям стран – четверть века, стороны регулярно обмениваются официальными визитами.

Президент Беларуси 9 раз посещал Китай, последний – в сентябре прошлого года. Тогда главы государств договорились об установлении нового - особого - уровня двусторонних отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Настолько беспрецедентно высокий уровень взаимодействия официальный Пекин поддерживает всего с четырьмя государствами в мире, включая нашу страну. Идет работа и над укреплением экономических связей - с переходом к прямому взаимному инвестированию.