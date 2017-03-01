А.Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах, привнося в отношения самые добрые эмоции

1 Марта 2017 12:01

Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах, привнося в отношения самые добрые эмоции.

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в формате один на один. В эти минуты встреча еще продолжается в Каминном зале Дворца Независимости. Час тому назад Георгий Маргвелашвили прибыл во Дворец. В атриуме его лично встретил Президент Александр Лукашенко. Два лидера тепло поприветствовали друг друга. Крепкие рукопожатия, улыбки при встрече - это всегда хороший знак для обеих делегаций.

По дороге в Каминный зал два лидера остановились у стенда со слуцким поясом. Александр Лукашенко рассказал коллеге об истории этого национального достояния. Разговор о будущем отношений двух стран политики продолжили в формате тет-а-тет.

"Грузия всегда может рассчитывать на Беларусь", - это слова Александра Лукашенко на встрече в узком составе. Сегодня о сотрудничестве Минска и Тбилиси можно говорить только с оптимизмом. В политике проблем нет, а товарооборот между странами за последний год вырос на 60% - приблизился к сотне миллионов долларов. Белорусский экспорт разнообразили 125 новых позиций.

Предварял официальные переговоры торжественный церемониал в атриуме Дворца Независимости. Георгия Маргвелашвили Александр Лукашенко встречал лично. Лидеров связывают дружеские отношения. С 2015го - года первого визита белорусского лидера в Грузию - закладывались их основы. Под стать и отношения между странами. Встреча лидеров проходила по всем канонам торжественного церемониала: рота почетного караула, красная дорожка и гимны двух стран.

На сегодня запланированы два раунда переговоров. Сначала в узком формате, позже к главам государств присоединятся министры. По итогам официальных переговоров Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили во Дворце Независимости будет подписан пакет документов. После чего два президента поделятся с прессой ключевыми договоренностями.