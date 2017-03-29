29 марта начался трехдневный официальный визит Президента Беларуси в Туркменистан

29 Марта 2017 21:19

Борт № 1 этим вечером приземлился в аэропорту Ашхабада. Программа визита насыщена встречами и мероприятиями. Белорусский лидер проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Планируется, что главы государств примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. Отмечу, стороны ведут полномасштабный диалог - тому подтверждение и грандиозный проект Гарлыкского горно-обогатительного комбината, церемония официального запуска которого тоже пройдет в присутствии лидеров двух стран. В Ашхабаде находится и наша съемочная группа. Все подробности - у Натальи Бреус.

Тех, кто попадает в Ашхабад впервые, впечатляет, что это в прямом смысле белый город. Так называют столицу страны из-за обилия мраморных зданий. Для белорусов путь в Центральную Азию через Туркменистан - проторенная дорога. Давно налажено сотрудничество между государствами.

Что интересно, лидеры Беларуси и Туркменистана встречаются ежегодно с 2009 года. То в Минске, то в Ашхабаде. Именно тогда почти 8 лет назад замахнулись на масштабный совместный проект - разработку калийного месторождения и строительство комбината.

Ориентация народнохозяйственного комплекса Туркменистана на освоение и переработку колоссальных сырьевых ресурсов страны - одна из программных целей президентской стратегии реформ. Туркменистан достаточно закрытое государство постсоветского пространства. Правда, страна меняется. Во многом способствует и Гурбангулы Бердымухамедов. Зимой он переизбран на третий срок. Обновление Ашхабада подстегивает и большое спортивное событие.

Осенью здесь пройдут VАзиатские игры. Имиджевое мероприятие, по которому судят о стране.

На востоке, впрочем, как и везде, встречают по одежке - рассказывает посол Беларуси в Туркменистане. Специально для журналистов - небольшая экскурсия по новому посольству еще до официального открытия. Построили рекордно быстро. Снаружи - мрамор. Это в туркменском стиле. Да и летом не так припекает. Начинка дипмиссии - белорусская: от плитки до мебели.

Туркменистан богат на углеводороды. Страна занимает четвертое место в мире и по добыче газа. Падение цен на ресурсы не лучшим образом сказывается на экономических показателях. Это, конечно, влияет и на торговлю с Беларусью. Ее объем, если считать вместе с услугами, приблизился в прошлом году к 300 миллионам долларов. Но это не дотягивает для рекордного товарооборота между Минском и Ашхабадом в 2013-м.

Готов к открытию и крупнейший калийный комбинат в Центральной Азии. Для Туркменистана это означает то, что создана новая отрасль промышленности. Гарлыкский горно-обогатительный - знаковый объект и для белорусов. Сигнал миру - такие большие задачи нашим строителям по плечу. Проект пришелся кстати в то время, когда внутри страны уменьшился спрос на строительные услуги. Надо сказать, что глобальный зарубежный проект подстегнул и двустороннее сотрудничество, принес экспортные бонусы. Ведь нужны были поставки техники - проходческие комбайны, грузовики, погрузчики, электротехническое оборудование.

Для Туркменистана это еще и полторы тысячи новых рабочих мест на самом комбинате. Плюс нужны кадры в смежных сферах - снабжении, логистике, сбыте. Учитывая, что у нас сохранился высокий уровень профессиональной технической подготовки, именно к нам едут ребята за образованием.

Есть спрос и у технарей, и у гуманитариев. Назар Мамедов - один из почти 9 тысяч таких молодых людей из Туркменистана. Как будущий дипломат знает, чего стоит диалог между лидерами и странами.

Белорусский борт № 1 приземлился в Ашхабаде этим вечером. Туркменская столица принимает ласковыми плюс 18. Да и встречают тепло. Это шестой визит белорусского Президента в Туркменистан. Не зря растяжки на улицах города в этот день гласили: между странами - дружба и открытость.

Официальные переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова намечены на завтра. Известно, что президенты пообщаются с глазу на глаз, пройдут встречи в расширенных форматах с делегациями стран. Состоится и церемония открытия нового здания посольства Беларуси в Ашхабаде. В ней примут участие президенты. "Туркменский дом" на белорусской земле появился почти год назад. Вот такой ответный ход на языке дипломатии говорит о многом - знак того, что нацелены на сотрудничество всерьез и надолго.