Президент
19 Апреля 2017 19:02
21 апреля Президент Беларуси обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собраниюВ пятницу, 21 апреля, Президент Беларуси обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Это ожидаемое событие и конституционная обязанность Главы государства. В этот день в Овальном зале собирается вся политическая и деловая элита. Присутствуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Приглашают высших должностных лиц, правительство, топ-менеджеров госорганов и крупнейших предприятий, а также руководителей СМИ, представителей дипломатического корпуса. Президент высказывается по ключевым вопросам жизни в Беларуси, анализирует ситуацию и намечает важные моменты стратегии развития страны. Прямая трансляция из парламента в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в эфире Первого национального канала Белорусского радио начнется в 10 часов утра. Телеверсию обращения с посланием к народу и Национальному собранию можно будет увидеть вечером в эфире белорусских телеканалов.
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