2017 год станет важным этапом в развитии отношений между Беларусью и Молдовой

28 Апреля 2017 15:04

Нынешний год станет важным этапом в развитии отношений между Беларусью и Молдовой. Уже этим летом состоятся визиты в Минск президента и премьер-министра этой страны. Среди других и эти темы Александр Лукашенко сегодня обсудил с послом Молдовы. Встреча прошла по случаю завершения его миссии в Беларуси. Георге Хиоарэ возглавлял диппредставительство в нашей стране на протяжении 7 лет. С Беларусью посла связывает многое, например, его отец во время Великой Отечественной был ранен под Бобруйском. Сам же Георге Хиоарэ впервые побывал в Минске в 1969 году в составе сборной Молдовы по борьбе. Сегодня дипломат признался, что покидает Беларусь с грустью, поскольку полюбил братскую страну.

Товарооборот между странами за прошлый год превысил 227 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта - нефтепродукты, тракторы, троллейбусы, сахар, картофель, керамическая плитка, шины и холодильники. Из Молдовы к нам везут виноградные вина, овощи и фрукты. Начало 2017 уже показывает рост экспорта на 44 процента. Президент поручил проанализировать эти тенденции Министерству иностранных дел.

Минск и Кишинев объединяют тесные кооперационные связи. В Молдове собирают троллейбусы Белкоммунмаш, садово-виноградарскую технику и тракторы малой мощности. В прошлом году в Кишиневе запустили совместное производство белорусских беспроводных троллейбусов. Беларусь готова подключиться и к модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Молдовы, делиться опытом в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.

Напомним, ровно две недели назад президенты Беларуси и Молдовы встречались в Бишкеке во время саммита ЕАЭС, где главы евразийской пятерки договорились предоставить Кишиневу статус наблюдателя при интеграционном объединении. Более двух лет назад республика подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но нынешнее руководство страны видит перспективы именно в восстановлении связей со странами евразийской пятерки. Этот вектор был основой предвыборной программы президента Игоря Додона, за которую и проголосовали жители Молдовы. Большие ставки Кишинев делает на развитие отношений с Минском. В Бишкеке Александр Лукашенко и Игорь Додон провели переговоры тет-а-тет, главной темой которых стало развитие двусторонних отношений. Продолжить эту беседу политики договорились в Минске, официальный визит Игоря Додона запланирован на середину июля. А в начале июня Беларусь посетит премьер-министр Молдовы Павел Филип.