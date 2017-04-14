14 Апреля 2017 15:00
2017 год должен стать переломным в становлении ЕАЭС
И сегодня на полях саммита ЕАЭС Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном. Лидеры подтвердили необходимость выхода на более плодотворное сотрудничество. Напомним, Минск и Кишинев рассчитывают нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов.
Несмотря на непростую ситуацию в регионе и мире, цифры двусторонней торговли внушают оптимизм. Объем белорусско-молдавского товарооборота в прошлом году составил 227 миллионов долларов. В Молдове действует несколько совместных сборочных производств. На июль запланирован официальный визит Игоря Додона в Беларусь.
По итогам саммита в Бишкеке лидеры стран Евразийского экономического союза подписали 11 документов. В частности, утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств союза на два года. Кроме того, принято официальное решение о предоставлении Молдове статуса страны - наблюдателя в ЕАЭС.
Сегодня в Бишкеке Президент Беларуси принял участие и в неформальном саммите ОДКБ. Лидеры шести стран обсудили обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместной борьбы с ними. Кроме того, президенты выбрали генсекретаря ОДКБ - представителя Армении Юрия Хачатурова.