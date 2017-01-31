Резкое обострение ситуации в Украине обсудят на чрезвычайном заседании контактной группы

31 Января 2017 12:10

Резкое обострение ситуации в Украине. На востоке страны уже третьи сутки сохраняется напряженная обстановка. Завтра в Минске пройдет чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

В воскресенье в промзоне Авдеевки развернулись активные бои. По заявлениям штаба АТО, ополченцы попытались захватить позиции украинских военных. За массивным обстрелом последовал штурм населенного пункта. По разным данным, погибли от 7-ми до 15-ти человек. Десятки ранены. Среди пострадавших - и мирные жители. Звуки выстрелов слышны в пригороде Донецка, селе Макеевка и окрестностях города Ясиноватая. Обстрелами серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Тысячи жителей Донецкой области остались без воды, электричества и теплоснабжения. А в регионе - 20-градусные морозы. В Донецке обесточена шахта имени Засядько. Под землей заблокированы свыше 200 горняков. МЧС самопровозглашенной ДНР пытается поднять людей на поверхность.

Завтра в Минске пройдет чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Встреча инициирована президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудят критическую ситуацию вокруг Авдеевки и вопрос обмена военнопленными.